Pameran Riset Jamiat al-Mustafa dalam 40 Bahasa / 40 Stan dari Lembaga Terkait / Terbuka untuk Umum 13-17 Desember

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pameran capaian riset Jamiat al-Mustafa akan digelar pada 13-17 Desember di Kompleks Budaya Imam Khomeini Cultural Complex | Qom. Pameran ini menghadirkan 40 stan dari pusat-pusat terkait al-Mustafa, peluncuran karya-karya baru, diskusi ilmiah, serta sesi kritik buku.

Wakil Kepala Riset al-Mustafa menyampaikan bahwa hingga kini telah dihimpun hampir 7.000 judul terjemahan ke sekitar 40 bahasa dunia, yang bertujuan memperkenalkan budaya dan pemikiran Islam ke tingkat global. Karena itu, al-Mustafa disebut sebagai salah satu pusat utama penerjemahan di Iran.

Sekretaris Pekan Riset al-Mustafa menegaskan bahwa tahun ini untuk pertama kalinya capaian riset al-Mustafa dipamerkan kepada masyarakat umum. Selain 40 stan lembaga terkait, terdapat stan khusus terjemahan yang menampilkan ribuan karya dalam puluhan bahasa.

Pembukaan pameran akan dilakukan pada 13 Desember 2025 pukul 09.00–12.00 dengan kehadiran pimpinan al-Mustafa. Jam kunjungan dibuka dalam dua sesi: pagi 09.00–13.00 dan sore 16.00–20.00. Masyarakat umum diundang untuk menghadiri acara ilmiah ini, yang juga dilengkapi dengan stan khusus media untuk peliputan dan wawancara.