Ribuan Tentara Israel Terkena Penyakit Kejiwaan

Menurut kantor berita Abna, mengutip Quds, Kementerian Perang rezim Zionis menyatakan bahwa 22.000 tentara Zionis telah terluka sejak Operasi Badai Al-Aqsa.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa 58% dari tentara ini menderita masalah mental dan psikologis. Selain itu, ditekankan bahwa 142 tentara Zionis terpaksa menggunakan kursi roda. Sebanyak 88 dari mereka juga mengalami amputasi anggota badan.

Radio Militer rezim ini juga mengakui bahwa di tengah meluasnya masalah psikologis di kalangan tentara Zionis, 85.000 tentara telah menerima perawatan di departemen rehabilitasi.

Sebelumnya, sumber-sumber Zionis juga melaporkan peningkatan kasus bunuh diri di kalangan tentara Zionis yang berpartisipasi dalam perang Gaza.