Kementerian Kesehatan Gaza: Kedalaman Bencana Kemanusiaan di Gaza Diperburuk oleh Kekurangan Obat-obatan

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Palestina Shahab, Kementerian Kesehatan Gaza mengeluarkan pernyataan yang merujuk pada kekurangan obat-obatan dan persediaan medis di Gaza dan menekankan bahwa 52% dari daftar obat-obatan esensial, 71% dari daftar persediaan medis habis pakai, dan 70% dari persediaan habis pakai laboratorium sama sekali tidak tersedia di Gaza.

Berdasarkan pernyataan tersebut, krisis Gaza mengalami tren peningkatan dengan meningkatnya kebutuhan akan intervensi terapeutik untuk korban luka dan pasien.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa perawatan primer, bedah, operasi, perawatan intensif, kanker, dan penyakit darah adalah di antara layanan yang menderita kekurangan parah dalam daftar obat-obatan. Departemen bedah ortopedi, ginjal dan dialisis, mata, bedah umum, operasi, dan perawatan intensif juga menghadapi tantangan bencana di tengah kekurangan persediaan medis habis pakai.

Kementerian Kesehatan Gaza dalam pernyataan ini menuntut penguatan segera bantuan medis untuk memberdayakan staf medis di departemen spesialis.