Manuver Israel untuk Menerapkan Rencana 5 Tahun di Tepi Barat

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, surat kabar Yediot Aharonot melaporkan bahwa Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan rezim Zionis, telah mengalokasikan 2,7 miliar Shekel (mata uang rezim) untuk membangun 17 permukiman baru di Tepi Barat.

Berdasarkan laporan tersebut, permukiman Zionis tersebut dijadwalkan akan dibangun di Tepi Barat dalam lima tahun ke depan.

Sebelumnya, juga dilaporkan bahwa rezim Zionis telah mengintensifkan tindakannya untuk mengosongkan Tepi Barat dari penduduk aslinya.

Migrasi paksa penduduk di berbagai kota dan wilayah Tepi Barat telah meningkat di bawah pengawasan langsung Benjamin Netanyahu, sebagai bagian dari rencana perluasan wilayah pendudukan.

Pendudukan Israel telah memutus jalur komunikasi Tepi Barat selama bertahun-tahun melalui perluasan permukiman.