Araqchi: Kami Tidak Mendengarkan Dikte Amerika; Negosiasi Hanya Berdasarkan Hak Nuklir

Menurut kantor berita Abna, Sayyed Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri, dalam sebuah wawancara dengan media Jepang Kyodo, menanggapi pertanyaan apakah negosiasi Iran dan AS akan dilanjutkan, mengatakan: "Saat ini, kami belum yakin bahwa mereka siap untuk negosiasi yang serius dan nyata; mereka ingin mendikte, dan saya bukan orang yang mendengarkan dikte orang lain."

"Kenyataannya adalah, seperti yang Anda sebutkan, selama perang 12 hari, fasilitas nuklir kami dibom dan dihancurkan, dan mengalami kerusakan serius. Ini jelas merupakan pelanggaran besar terhadap hukum internasional dan mungkin pelanggaran terbesar terhadap hukum internasional, karena fasilitas nuklir damai di bawah pengawasan Badan (IAEA) telah dibom. Ini telah menciptakan risiko dan tantangan serius: risiko radiasi, amunisi yang tidak meledak di fasilitas, dan seperti yang Anda tahu, ancaman masih berlanjut. Sekarang kita juga menghadapi ancaman keamanan dan kekhawatiran keselamatan."

"Sayangnya, tidak ada preseden untuk pemboman fasilitas nuklir damai. Oleh karena itu, tidak ada protokol atau pedoman untuk inspeksi fasilitas semacam itu. Ini adalah pertanyaan saya kepada Direktur Jenderal Badan: apakah ada metode atau protokol untuk menginspeksi fasilitas semacam itu? Mereka mengatakan tidak, karena tidak ada preseden. Ini adalah pertama kalinya fasilitas nuklir damai di bawah pengawasan dibom. Oleh karena itu, kami tidak dapat melanjutkan inspeksi kecuali kami menyepakati metodologi untuk menginspeksi fasilitas yang dibom. Kami memulai negosiasi dengan Badan untuk mencapai kesepakatan ini, dan Kerangka Kerja Sama di Kairo dicapai untuk menyelesaikan masalah ini."

"Penting bahwa Badan menerima bahwa kami membutuhkan kerangka kerja sama yang baru. Namun sayangnya, setelah kesepakatan di Kairo, tiga negara Eropa dan AS mencari mekanisme 'snap-back' di Dewan Keamanan, yang ilegal, dan kami tidak berpikir mereka memiliki hak untuk mengaktifkan mekanisme ini."