Yediot Aharonot: Militer Israel Memasuki Fase Sulit

8 Desember 2025 - 14:23
News ID: 1759166
Source: ABNA
Sebuah surat kabar berbahasa Ibrani mengakui kondisi yang tidak menguntungkan dan parah yang dialami oleh militer rezim Zionis setelah dua tahun perang yang melelahkan.

Menurut kantor berita Abna, mengutip Shahab, surat kabar Yediot Aharonot mengakui bahwa, setelah periode yang signifikan dan dua tahun perang yang melelahkan di beberapa front, militer rezim Zionis sedang memasuki fase yang sulit.

Laporan tersebut menyatakan bahwa tentara Israel telah kehilangan prioritas utamanya dan Tel Aviv menyaksikan eksodus massal perwira terampil dari militer.

Laporan tersebut selanjutnya menekankan bahwa militer Israel telah menderita serangkaian kekalahan dan kegagalan militer yang menyakitkan di sektor perbatasan.

Sebelumnya, pejabat Zionis juga telah memperingatkan bahaya eskalasi perang internal antara Katz dan Zamir serta dampaknya terhadap militer rezim Zionis.

Mereka memperingatkan bahwa perang antara Katz dan Zamir akan mengarah pada keruntuhan militer rezim Zionis; sebuah militer yang pada dasarnya menghadapi krisis sumber daya manusia.

