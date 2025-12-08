Peringatan Mengenai Infiltrasi Teroris dari Suriah ke Irak

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Maalomah, Abdul Karim Khalaf, pakar urusan keamanan Irak, menekankan bahwa ancaman keamanan di Irak akan meningkat jika transfer elemen teroris dari Suriah ke negara tersebut terus berlanjut.

Ia menambahkan: "Mengizinkan masuknya teroris ke Irak dianggap sebagai bahaya besar bagi keamanan nasional negara. Jalur perbatasan antara Irak dan Suriah dijaga dengan baik, yang mempersulit teroris untuk menyusup ke wilayah Irak."

Khalaf menyatakan: "Operasi teroris yang terjadi di Irak selama beberapa tahun terakhir dilakukan oleh elemen-elemen yang ditempatkan di wilayah Suriah. Situasi di Suriah masih rumit, dan negara tersebut secara praktis terbagi di antara berbagai elemen dengan tujuan yang berbeda."