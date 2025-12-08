Menurut kantor berita Abna, mengutip TASS, anggaran pertahanan Kongres AS untuk tahun fiskal saat ini menuntut peningkatan kerja sama nuklir AS dengan negara-negara di mana Rosatom aktif.

Dokumen tersebut menyatakan: "Kebijakan Amerika Serikat harus memprioritaskan keterlibatan dengan negara-negara di mana perusahaan Rosatom memiliki kehadiran aktif."

Draf anggaran pertahanan Kongres AS menyerukan penghentian ketergantungan negara-negara dunia pada Rosatom. Draf ini telah meminta Gedung Putih untuk menyelidiki dampak sanksi terhadap angkatan bersenjata Rusia.

Draf anggaran pertahanan Kongres AS juga melarang penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan sektor energi atau pemerintah Rusia.

Perusahaan negara Rusia Rosatom aktif di banyak negara dan merupakan salah satu perusahaan yang sukses dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir damai di dunia.