Persiapan AS untuk Intervensi dalam Proses Pembentukan Pemerintah Irak

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Maalomah, Ibrahim Al-Sarraj, analis urusan politik Irak, menekankan bahwa pernyataan Mark Sawaya, utusan Trump ke negara itu, mengenai intervensi dalam urusan internal Irak tidaklah berpengaruh.

Ia menambahkan: "Media merujuk pada campur tangan utusan Trump dalam proses pembentukan pemerintah Irak, tetapi kami harus mengatakan bahwa pernyataan ini tidak memiliki nilai."

Al-Sarraj menyatakan: "Hasil pemilihan sudah jelas. Beberapa faksi berusaha memberikan terlalu banyak perhatian pada perkataan utusan Trump. Tindakan ini mungkin dilakukan dengan tujuan mempersiapkan landasan bagi intervensi AS dalam proses pembentukan pemerintah."

Sebelumnya, Sabah Al-Anbari, anggota Koalisi Negara Hukum Irak, telah menjelaskan bahwa pemerintah AS, melalui Mark Sawaya, utusan Trump, berupaya mewujudkan kepentingan ekonominya dan melaksanakan tuntutannya di negara tersebut.