Hasil Survei: Minat Tinggi Warga Rusia terhadap Perbankan Syariah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hasil sebuah survei nasional di Rusia menunjukkan bahwa minat terhadap perbankan Islam di kalangan warga negara ini, terutama di wilayah-wilayah berpenduduk Muslim, meningkat secara signifikan.

Menurut laporan Kantor Berita Internasional Ahlulbait (AS) – ABNA – hasil survei nasional di Rusia mengungkap bahwa banyak warga negara tersebut kini tertarik untuk menggunakan perbankan Islam, yaitu layanan keuangan tanpa bunga. Survei yang dilakukan oleh lembaga riset di bawah Kementerian Keuangan Rusia ini menyatakan bahwa 45 persen warga Rusia menyambut baik gagasan menggunakan layanan keuangan berbasis syariah.

Di empat wilayah mayoritas Muslim — Republik Tatarstan, Bashkortostan, Dagestan, dan Chechnya — tempat pemerintah Rusia sejak tahun lalu menerapkan uji coba perbankan syariah, tingkat penerimaan masyarakat jauh lebih tinggi, mencapai 80 persen. Penduduk di wilayah ini terutama tertarik pada layanan investasi, pembelian rumah dan mobil dengan skema tanpa bunga dan tanpa riba.

Para pakar ekonomi Rusia menyebutkan bahwa hasil survei ini menunjukkan perlunya memperluas edukasi publik tentang perbankan syariah, karena sebagian besar warga masih belum memahami detail dan keunggulan layanan tersebut. Pejabat pemerintah juga menegaskan bahwa dengan tingginya minat masyarakat, melanjutkan dan memperluas program perbankan Islam di Rusia menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dalam konteks ini, Ognia Mikhailova, anggota Dewan Ahli Pemerintah, menyatakan bahwa hasil survei ini mengonfirmasi “ketepatan” kelanjutan program uji coba, dan ia meminta agar masyarakat diberi edukasi yang lebih baik mengenai instrumen perbankan syariah.