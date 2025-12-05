ISIS Mengaku Bertanggung Jawab atas Serangan terhadap Patroli Pasukan Julani

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — ISIS menyatakan bahwa mereka berada di balik serangan yang menargetkan sebuah patroli milik Departemen Bea Cukai dan Penjagaan Perbatasan pemerintahan Julani. Serangan tersebut dilakukan para anggotanya pada Rabu sore, dan kelompok ini mengumumkannya melalui akun-akunnya di media sosial.

Berdasarkan laporan harian Al-Arabi al-Jadeed, kelompok itu mengklaim bahwa para penyerang berhasil membunuh dua anggota patroli pemerintahan Julani di dekat kota al-Zirbah, di pinggiran provinsi Aleppo, pada rute Aleppo–Damaskus. Dua orang lainnya juga dilaporkan terluka.

Sementara itu, sumber-sumber lokal mengatakan kepada Al-Arabi al-Jadeed bahwa “Isa Raad”, salah satu korban tewas dalam serangan tersebut, dimakamkan pada Kamis siang di kota al-Qusayr, di pinggiran provinsi Homs.

Mazen Alloush, Direktur Humas Direktorat Bea Cukai pemerintahan Julani, dalam sebuah unggahan di platform X menjelaskan bahwa serangan tersebut menargetkan sebuah patroli yang sedang mengawal sebuah truk. Patroli itu, menurutnya, terjebak dalam penyergapan bersenjata oleh sebuah kendaraan yang membawa para penyerang di kawasan al-Zirbah, Aleppo selatan.

Ia menambahkan bahwa serangan tersebut menyebabkan dua anggota bea cukai tewas dan dua lainnya luka-luka.

Perlu dicatat bahwa sebelumnya ISIS juga pernah melakukan serangan serupa yang menewaskan dua anggota Kementerian Pertahanan pemerintahan Julani di sekitar kota Saraqib, pinggiran provinsi Idlib. Serangan tersebut terjadi pada pekan terakhir November lalu.