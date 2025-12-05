Kepresidenan Irak Tidak Menyetujui Keputusan Menetapkan Hizbullah dan Ansarullah sebagai Organisasi Teroris

Menurut laporan Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Kepresidenan Irak pada hari Jumat mengeluarkan sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa mereka tidak memiliki informasi mengenai keputusan yang menyatakan Ansarullah dan Hizbullah Lebanon sebagai organisasi teroris serta memerintahkan pembekuan aset dan harta milik mereka. Kepresidenan juga menyebutkan bahwa keputusan tersebut tidak pernah disetujui oleh mereka.

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan: Keputusan-keputusan seperti ini tidak dikirimkan kepada Kepresidenan. Hanya undang-undang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian diajukan sebagai dekrit kepresidenan untuk ditinjau, disahkan, dan dipublikasikan yang disampaikan kepada lembaga ini. Keputusan-keputusan Dewan Menteri, Komite Pembekuan Aset Teroris, Komite Anti-Pencucian Uang, dan instruksi yang dikeluarkan oleh lembaga lain tidak dikirimkan kepada Kepresidenan.

Kepresidenan Irak menambahkan bahwa mereka baru mengetahui keputusan mengenai penetapan Ansarullah dan Hizbullah sebagai organisasi teroris serta pembekuan aset mereka melalui media sosial; karena itu, klarifikasi ini perlu disampaikan kepada publik.