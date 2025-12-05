  1. Home
Joseph Aoun Mendesak Tekanan terhadap Israel untuk Keluar dari Lebanon

5 Desember 2025 - 17:35
Joseph Aoun, Presiden Lebanon, dalam pertemuan dengan delegasi Dewan Keamanan, meminta masyarakat internasional menekan Israel agar melaksanakan gencatan senjata dan menarik diri dari wilayah Lebanon.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Joseph Aoun meminta komunitas internasional untuk menekan Israel demi memberlakukan gencatan senjata serta mundur dari tanah Lebanon. Permintaan ini disampaikan pada hari Jumat dalam pertemuan dengan para perwakilan negara-negara anggota Dewan Keamanan di Istana Baabda, Beirut.

Berdasarkan laporan Al Jazeera, kantor kepresidenan Lebanon menyatakan bahwa Aoun dalam pertemuan itu menegaskan komitmen Lebanon terhadap implementasi resolusi-resolusi internasional, serta menyeru masyarakat global untuk mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Delegasi PBB juga menekankan dukungan mereka terhadap stabilitas Lebanon melalui pelaksanaan penuh resolusi-resolusi internasional, mendukung tentara Lebanon, serta menegaskan perlunya monopoli senjata berada di tangan negara.

