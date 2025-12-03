Media Israel Bahas Kemungkinan Pembalasan Iran yang Lebih Mengerikan Jika Israel Menyerang Lebih Dulu

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sumber-sumber Zionis memperingatkan bahwa Iran tengah mempersiapkan aksi balasan dengan ribuan drone dan rudal, sehingga Tel Aviv meningkatkan pengamanan bagi pejabat serta para ilmuwan militernya. Menurut laporan, Amir Eshel, mantan komandan Angkatan Udara Israel, menyatakan dalam sebuah konferensi keamanan bahwa perang mendatang dengan Iran dan sekutunya akan menghadirkan tantangan belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk serangan dengan ratusan hingga ribuan rudal canggih dan drone kamikaze.

Sebelumnya, harian Ibrani Ma'ariv mengungkapkan bahwa Israel memperketat perlindungan terhadap pejabat dan ilmuwan industri militernya, terutama peningkatan pengamanan terhadap Amir Baram, Direktur Jenderal Kementerian Keamanan. Unit perlindungan pribadi juga ditingkatkan ke level brigade dan cakupan keamanan diperluas hingga ke perwira berpangkat lebih rendah.

Iran, menurut laporan tersebut, tidak hanya menargetkan personel militer, tetapi juga manajer dan ilmuwan industri pertahanan seperti Industri Penerbangan Israel, Rafael, Elbit Systems, serta divisi penelitian dan pengembangan. Channel 13 Israel juga menayangkan gambar fasilitas Iran yang sedang dipulihkan setelah serangan AS dan Israel, serta produksi rudal-rudal canggih Iran.

Di sisi lain, sumber Israel menilai bahwa perdana menteri rezim Zionis sengaja mendorong eskalasi regional demi keuntungan politik dan elektoral, termasuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu internal seperti pengecualian wajib militer bagi Yahudi Haredi dan tuntutan pembentukan komite penyelidikan perang terbaru.