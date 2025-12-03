Kairo Menolak Rencana Terbatas Israel untuk Rekonstruksi Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Laporan menyebutkan bahwa Hassan Rashad, Kepala Intelijen Umum Mesir, menolak beberapa proposal Israel terkait rekonstruksi Gaza dalam pertemuan dengan David Zini, Kepala Shin Bet, di Kairo. Penolakan ini khususnya ditujukan pada rencana yang hanya membatasi rekonstruksi pada wilayah selatan Gaza yang diduduki Israel. Rashad menegaskan kembali komitmen Mesir terhadap kesepakatan yang dicapai di pertemuan Sharm el-Sheikh.

Menurut sumber Mesir, ketiadaan jaminan untuk mencegah serangan udara Israel menjadi hambatan utama bagi keberadaan pasukan internasional di Gaza, terutama karena banyak negara enggan mengirimkan pasukan ke wilayah tersebut.

Majalah Ibrani iBook melaporkan bahwa Washington menghadapi kesulitan serius dalam menarik negara-negara untuk berpartisipasi dalam pasukan internasional karena kekhawatiran terlibat langsung dengan Hamas atau kelompok aktif lainnya di Gaza.

Sumber Israel menambahkan bahwa Eyal Zamir, Kepala Staf Militer Israel, minggu depan akan melakukan kunjungan ke AS untuk pertama kalinya sejak pengangkatannya. Kunjungan ini akan mencakup serangkaian pertemuan keamanan terkait isu Gaza, Lebanon, dan Suriah.