Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Komandan Tentara Sudan, Abdelfattah al-Burhan, menyerukan rakyat Sudan untuk mengambil senjata, yang dianggap analis sebagai langkah yang dapat memicu perang tak berujung dan ancaman serius bagi perdamaian.

Seruan ini muncul di tengah upaya diplomatik intens untuk mencapai gencatan senjata. Al-Burhan menekankan perlunya rakyat terlibat dalam konflik yang, menurut pengamat, berpotensi berubah menjadi perang sipil dan sengketa etnis, yang akan menghambat setiap proses politik. Laporan juga menyebut adanya rencana AS untuk “membersihkan tentara dari unsur Ikhwanul Muslimin,” yang dianggap memperpanjang konflik dan menunjukkan keterkaitan militer dengan kelompok garis keras.

Analis menekankan bahwa penyebaran senjata di kalangan rakyat akan menghapus peluang perdamaian dan mendorong negara menuju pembagian kembali, sebagaimana tentara sebelumnya terlibat dalam pemisahan Sudan Selatan. Dorongan al-Burhan untuk melanjutkan perang dianggap sebagai upaya mempertahankan kekuasaan dan mendapatkan dukungan Ikhwanul Muslimin.

Seruan ini dipandang sebagai tindakan terorganisir, selaras dengan kelompok ekstremis untuk menghalangi pemerintahan masa depan. Pendukung lama Omar al-Bashir melihat al-Burhan sebagai alat utama untuk kembali ke kekuasaan.

Para ahli memperingatkan bahwa berakhirnya perang akan menjadi ancaman langsung bagi Ikhwanul Muslimin, karena kelompok ini dituduh melakukan kejahatan serius, dan penghentian konflik dapat mengaktifkan kasus hukum terhadap mereka. Ancaman al-Burhan menunjukkan pengabaian terhadap semua seruan perdamaian, sementara jutaan rakyat Sudan tetap menghadapi kelaparan dan krisis kemanusiaan.