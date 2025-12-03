Menteri Pertahanan Nigeria Mengundurkan Diri Setelah Gelombang Penculikan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Presiden Nigeria mengumumkan pengunduran diri Mohammed Badaru Abubakar, Menteri Pertahanan, menyusul gelombang operasi penculikan yang melanda negara dan memaksa presiden menetapkan “status darurat keamanan.”

Juru bicara kepresidenan menyebut pengunduran diri Abubakar, 63 tahun, disebabkan oleh alasan kesehatan. Pengunduran diri ini terjadi bersamaan dengan pengumuman status darurat nasional, yang akan dijelaskan secara rinci oleh presiden pada waktu yang tepat.

Penculikan untuk mendapatkan tebusan oleh kelompok bersenjata telah menjadi praktik umum di Nigeria sejak 2014, saat 276 siswi diculik di Chibok oleh kelompok teroris Boko Haram. Dalam gelombang terbaru, lebih dari 400 warga Nigeria diculik dalam dua minggu terakhir, terutama di negara bagian Niger (tengah-barat), mengguncang negara Afrika terpadat dengan populasi 230 juta. Nigeria terbagi menjadi dua wilayah utama: utara mayoritas Muslim dan selatan mayoritas Kristen.

Sebagai respons, presiden Nigeria memerintahkan penambahan pasukan keamanan. Gelombang penculikan ini terjadi setelah Presiden AS mengancam intervensi militer, menuding “umat Kristen dibunuh” di Nigeria, klaim yang dibantah pemerintah Nigeria.