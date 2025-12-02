  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Eropa

Putin: Ekonomi Negara Kami Berhasil Mengatasi Tantangan

2 Desember 2025 - 22:12
News ID: 1757005
Source: ABNA
Putin: Ekonomi Negara Kami Berhasil Mengatasi Tantangan

Presiden Rusia menyatakan dalam pidatonya: "Kami merasakan tekanan eksternal, tetapi ekonomi negara kami berhasil mengatasi tantangan."

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita RIA Novosti, Presiden Rusia Vladimir Putin hari ini, Selasa, menyatakan dalam sebuah pidato: "Negara-negara Barat ingin menyingkirkan pesaing dan mempertahankan hak istimewa dan monopoli mereka yang mulai hilang. Kami merasakan tekanan eksternal, tetapi ekonomi negara kami berhasil mengatasi tantangan."

Presiden Rusia kemudian melanjutkan: "Mayoritas mutlak negara-negara di dunia adalah pragmatis, dan Rusia akan bekerja sama dengan mereka. Rusia memiliki kebijakan ekonomi independen sendiri dan akan menjalankannya."

Vladimir Putin lebih lanjut menambahkan: "Rusia siap bekerja sama dengan perusahaan asing. Inflasi tahunan di Rusia akan turun di bawah 6% pada akhir Desember, yang lebih rendah dari perkiraan. Utang pemerintah Rusia tetap menjadi salah satu yang terendah di dunia. Pengurangan inflasi di Rusia tahun ini merupakan pencapaian besar."

Your Comment

You are replying to: .
captcha