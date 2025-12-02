Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita RIA Novosti, Presiden Rusia Vladimir Putin hari ini, Selasa, menyatakan dalam sebuah pidato: "Negara-negara Barat ingin menyingkirkan pesaing dan mempertahankan hak istimewa dan monopoli mereka yang mulai hilang. Kami merasakan tekanan eksternal, tetapi ekonomi negara kami berhasil mengatasi tantangan."

Presiden Rusia kemudian melanjutkan: "Mayoritas mutlak negara-negara di dunia adalah pragmatis, dan Rusia akan bekerja sama dengan mereka. Rusia memiliki kebijakan ekonomi independen sendiri dan akan menjalankannya."

Vladimir Putin lebih lanjut menambahkan: "Rusia siap bekerja sama dengan perusahaan asing. Inflasi tahunan di Rusia akan turun di bawah 6% pada akhir Desember, yang lebih rendah dari perkiraan. Utang pemerintah Rusia tetap menjadi salah satu yang terendah di dunia. Pengurangan inflasi di Rusia tahun ini merupakan pencapaian besar."