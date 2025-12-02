Presiden Irak Tekankan Penguatan Hubungan dengan Iran

Menurut kantor berita Abna, mengutip situs web Kepresidenan Irak, Mohammad Kazem Al-e Sadegh, Duta Besar Iran di Baghdad, bertemu dengan Presiden Irak Abdul Latif Rashid hari ini, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Irak Abdul Latif Rashid menekankan pentingnya penguatan hubungan antara Irak dan Republik Islam Iran, serta kelanjutan konsultasi dan koordinasi di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama.

Di sisi lain, Mohammad Kazem Al-e Sadegh, Duta Besar Iran, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Irak dan menekankan keinginan Iran untuk memperdalam hubungan bilateral dan memperluas prospek kerja sama dengan Irak di berbagai bidang demi kepentingan tertinggi kedua negara tetangga.

Duta Besar Iran juga menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Irak atas meninggalnya saudara beliau, memohon rahmat Allah yang luas bagi almarhum dan kesabaran bagi keluarganya.