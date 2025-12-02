Grossi: Fasilitas nuklir Iran yang tidak diserang telah dikunjungi

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Russia Today, Rafael Grossi, Direktur Jenderal IAEA, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Austria "Die Presse," tanpa mengutuk agresi AS di tanah Iran yang bertentangan dengan semua hukum internasional di tengah negosiasi tidak langsung antara Teheran dan Washington, mengumumkan bahwa inspektur badan tersebut masih berada di Iran, tetapi inspeksi telah ditangguhkan setelah serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada bulan Juni.

Direktur Jenderal IAEA mengklaim sehubungan dengan hal ini: "Fasilitas utama mengalami kerusakan yang luas, dan inspeksi tidak mungkin dilakukan karena alasan keamanan."

Dia kemudian menambahkan bahwa Iran, setelah serangan tersebut, membatasi kerja sama dengan Badan tersebut.

Grossi menambahkan bahwa Badan tersebut mencari dialog dengan pihak Iran dan mengadakan negosiasi di Kairo, di mana sebuah kesepakatan tercapai.

Rafael Grossi mencatat bahwa inspektur Badan tersebut dapat mengunjungi semua fasilitas yang tidak diserang.

Namun demikian, Direktur Jenderal IAEA mengatakan bahwa akses ke Natanz, Isfahan, dan Fordo masih belum memungkinkan.