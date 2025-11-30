Krisis Tak Terbantahkan yang Mengancam Kapasitas Militer Tel Aviv

Menurut laporan kantor berita IRNA mengutip Al-Masirah, Yitzhak Brick, seorang jenderal pensiunan tentara rezim Zionis, mengakui bahwa tentara rezim tersebut menghadapi krisis sumber daya manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengancam kemampuan militer Israel.

Dia lebih lanjut menambahkan, ribuan perwira dan personel militer ingin melarikan diri dari tentara, dan pemuda Zionis tidak ingin berada di tentara secara permanen.

Sebelumnya, Brick juga mengakui bahwa tentara rezim tersebut tidak berada pada level untuk menghadapi perang regional, baik dari segi jumlah pasukan, teknologi yang diinginkan, maupun kualitasnya.

Dia melanjutkan bahwa jumlah pasukan darat tentara rezim Zionis adalah sepertiga dari jumlah pasukan tersebut selama 20 tahun terakhir.