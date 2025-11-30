Tel Aviv: "Kemenangan Mutlak" Melawan Perlawanan Adalah Mustahil

Menurut laporan kantor berita IRNA mengutip situs Al-Nashra, Pusat Studi Keamanan Internal rezim Zionis, yang berafiliasi dengan Universitas Tel Aviv, dalam laporan barunya tentang situasi keamanan rezim tersebut, telah meninjau rekonstruksi konsep-konsep dasar dalam doktrin militer rezim pendudukan, terutama konsep-konsep kemenangan dan kemenangan telak, mengingat perkembangan utama dalam arena konflik rezim ini dengan Palestina dan Arab sejak tahun 70-an, melalui beberapa periode perang di Gaza dan Lebanon, serta perang-perang baru-baru ini dengan Iran dan Yaman.

Tamir Heyman, seorang jenderal pensiunan tentara rezim Zionis dan mantan kepala cabang intelijen militer rezim tersebut yang menyusun laporan ini, membahas perubahan pemikiran di dalam lembaga keamanan rezim pendudukan. Perubahan ini didasarkan pada pemahaman yang berkembang bahwa alat-alat tradisional tidak lagi efektif untuk kemenangan militer yang menentukan dalam perang baru melawan kelompok bersenjata non-negara.

Berdasarkan laporan ini, hal ini mengalihkan perhatian ke konsep kemenangan politik dan kemenangan strategis, bukan kemenangan militer, yang mencerminkan krisis mendalam dalam kemampuan Tel Aviv untuk memaksakan kehendaknya dalam perang yang panjang dan rumit. Oleh karena itu, konsep kemenangan harus keluar dari kerangka tradisionalnya, yang didasarkan pada kekalahan militer total pihak lawan dan hilangnya kemampuan serta kemauan mereka untuk melanjutkan perang.

Laporan ini melanjutkan bahwa konsep baru kemenangan berarti mencapai beberapa tujuan terbatas dan memungkinkan otoritas Tel Aviv untuk membenarkan pengakhiran operasi militer, bahkan jika musuh dapat tetap relatif utuh, atau mempertahankan beberapa elemen kekuatannya. Perubahan dalam konsep kemenangan ini mencerminkan pengakuan bahwa arena-arena tempat Tel Aviv berperang selama beberapa dekade terakhir tidak lagi memungkinkan kemenangan militer yang menentukan.

Pusat Studi Keamanan Internal rezim Zionis menekankan: Sejak tahun 70-an, otoritas politik Tel Aviv telah menghindari tuntutan agar tentara mencapai kemenangan telak melawan aktor non-negara seperti Organisasi Pembebasan Palestina di masa lalu dan Hamas serta Hizbullah di periode saat ini, dan sebaliknya, menetapkan tujuan yang dapat dicapai tanpa terperangkap dalam konflik yang berkepanjangan atau perang gesekan yang tak berujung.

Laporan tersebut juga mengacu pada krisis internal yang mendalam dalam doktrin keamanan rezim Zionis dan menyatakan bahwa Tel Aviv tidak lagi mampu membayangkan kemenangan total dalam perang modern dan mengandalkan konsep politik kemenangan berdasarkan peningkatan situasi keamanan daripada kehancuran musuh. Tentu saja, perubahan ini memiliki implikasi strategis yang luas dan mengalihkan upaya dari ketegasan militer ke pengaturan politik eksternal, dan menggambarkan kekuatan Tel Aviv sebagai kekuatan sementara dan tidak sempurna.

Penulis laporan ini menjelaskan bahwa situasi ini mengungkap bahwa Tel Aviv menghadapi batasan kekuatan militer di era aktor non-negara, dan secara implisit mengakui bahwa kemenangan strategis tidak dapat dicapai hanya dengan kekerasan; misalnya, di Gaza, kehadiran politik dan sosial Hamas yang berkelanjutan akan mengikis setiap kemenangan militer Tel Aviv dari waktu ke waktu.

Laporan ini menyimpulkan bahwa kemenangan dalam wacana rezim Zionis adalah proses politik jangka panjang yang bergantung pada pengaturan eksternal dan kemampuan untuk membentuk kembali lingkungan regional, bukan hasil yang dijamin oleh mesin militer.