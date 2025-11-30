Gharibabadi: Tidak dikeluarkannya visa untuk anggota Federasi Sepak Bola adalah ilegal

Menurut laporan kantor berita IRNA, Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Internasional dan Hukum, mengatakan: Tindakan yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat terkait tidak dikeluarkannya visa untuk anggota Federasi Sepak Bola adalah ilegal.

Dia menambahkan: Federasi Sepak Bola telah mengambil keputusan yang tepat terkait memboikot undian Piala Dunia.

Dia mengatakan: Kami telah menyampaikan protes kami mengenai tidak dikeluarkannya visa. Beberapa negara yang menyalahgunakan kondisi penyelenggaraan melakukan tindakan yang salah.