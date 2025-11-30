  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Iran

Gharibabadi: Tidak dikeluarkannya visa untuk anggota Federasi Sepak Bola adalah ilegal

30 November 2025 - 23:16
News ID: 1756134
Source: ABNA
Gharibabadi: Tidak dikeluarkannya visa untuk anggota Federasi Sepak Bola adalah ilegal

Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Internasional dan Hukum mengatakan: Tindakan yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat terkait tidak dikeluarkannya visa untuk anggota Federasi Sepak Bola adalah ilegal.

Menurut laporan kantor berita IRNA, Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Internasional dan Hukum, mengatakan: Tindakan yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat terkait tidak dikeluarkannya visa untuk anggota Federasi Sepak Bola adalah ilegal.

Dia menambahkan: Federasi Sepak Bola telah mengambil keputusan yang tepat terkait memboikot undian Piala Dunia.

Dia mengatakan: Kami telah menyampaikan protes kami mengenai tidak dikeluarkannya visa. Beberapa negara yang menyalahgunakan kondisi penyelenggaraan melakukan tindakan yang salah.

Your Comment

You are replying to: .
captcha