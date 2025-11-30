Ketegangan Baru di Suriah; Terjadinya Bentrokan Bersenjata di Suwayda

Menurut laporan kantor berita IRNA mengutip Sawt al-Balad, Provinsi Suwayda di selatan Suriah telah menyaksikan ketegangan baru setelah terjadinya bentrokan antara elemen-elemen yang berafiliasi dengan al-Jolani, presiden Suriah yang memproklamirkan diri, dan kelompok-kelompok bersenjata di sekitar desa Al-Mansurah, yang terletak di sebelah barat provinsi tersebut.

Media Suriah melaporkan bahwa Kepala Pasukan Keamanan Provinsi Suwayda merilis klip video yang menunjukkan elemen-elemen bersenjata yang berafiliasi dengan Hikmat al-Hajri menyerbu rumahnya. Dia juga mengancam akan membalas serangan ini.

Provinsi Suwayda telah menyaksikan ketegangan dan bentrokan bersenjata yang meluas sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad dan dominasi elemen-elemen yang berafiliasi dengan al-Jolani di Suriah.

Beberapa waktu lalu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia juga mengumumkan bahwa intensitas serangan pesawat nirawak (drone) dan bentrokan bersenjata telah meningkat di Provinsi Suwayda, yang terletak di selatan negara itu.