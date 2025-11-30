Sumber Zionis: Kekuatan Persenjataan Iran Meresahkan Israel

Menurut laporan kantor berita IRNA mengutip Al Jazeera, sumber-sumber media rezim Zionis, mengutip sumber keamanan dalam rezim tersebut, mengakui bahwa kekuatan militer dan persenjataan Iran telah menyebabkan kekhawatiran bagi dinas keamanan Tel Aviv.

Berdasarkan laporan ini, sumber-sumber Zionis menekankan bahwa kecepatan penguatan kekuatan militer Iran mengkhawatirkan bagi rezim Zionis.

Sebelumnya, surat kabar Yedioth Ahronoth juga melaporkan bahwa Iran dengan cepat memperkuat kemampuan misilnya.

Perlu dicatat bahwa selama perang yang dipaksakan selama 12 hari, dalam gelombang serangan misil balasan Iran terhadap wilayah-wilayah yang diduduki, area-area penting dan sensitif, termasuk pusat-pusat mata-mata rahasia dan laboratorium biologi rezim Zionis, menjadi sasaran.