Menurut laporan kantor berita IRNA, media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa kalangan politik di rezim Zionis, khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Perang Yisrael Katz, memilih bungkam terkait perkembangan terbaru di selatan Suriah dan terluka parahnya enam tentara Zionis dalam baku tembak di wilayah tersebut.

Berdasarkan laporan ini, selama baku tembak di daerah Beit Jinn antara pasukan Suriah dan tentara Zionis, 11 kilometer dari perbatasan bersama, setidaknya enam tentara Zionis terluka parah. Meskipun insiden ini memiliki dimensi politik dan keamanan bagi rezim Zionis, Netanyahu dan Menteri Perang rezim ini tidak menunjukkan reaksi apa pun.

Laporan media Zionis menunjukkan bahwa Netanyahu dan Katz memilih diam agar tidak memicu kemarahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berupaya untuk menandatangani perjanjian keamanan antara Damaskus dan Tel Aviv.

Perkiraan Israel menunjukkan bahwa Tel Aviv terkejut secara intelijen mengenai perkembangan yang terjadi di selatan Suriah dan muncul kekhawatiran tentang kemungkinan bocornya informasi mengenai pergerakan tentara Zionis. Kalangan keamanan di Tel Aviv khawatir tentang konsekuensi dari meluasnya konflik di Suriah dan terbukanya front lain.