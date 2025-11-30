Wall Street Journal: Trump Mengancam Maduro

Menurut kantor berita IRNA mengutip Sputnik, surat kabar Wall Street Journal, mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah ini, melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump, selama percakapan teleponnya dengan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam beberapa hari terakhir, mengancam akan menggunakan kekerasan terhadapnya.

Berdasarkan laporan ini, Trump, dalam percakapan telepon tersebut, mengancam Maduro akan menggunakan kekerasan jika ia tidak mundur dari kekuasaan, sambil mengemukakan posisi intervensi dan suka perang terhadap Venezuela.

Surat kabar The New York Times beberapa hari lalu mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah berbicara melalui telepon dengan rekan sejawatnya dari Venezuela, Nicolás Maduro.

The New York Times, mengutip sumber-sumbernya, menambahkan: Trump membahas kemungkinan mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak dalam panggilan telepon dengan Maduro.

Surat kabar tersebut, mengutip sumber yang disebutnya berpengetahuan, menambahkan: Saat ini tidak ada rencana untuk kemungkinan pertemuan antara Trump dan Maduro.

The New York Times, mengutip sumber-sumbernya, juga melaporkan bahwa Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS (sic - kemungkinan Senator/penasihat, Red), hadir dalam panggilan telepon antara Trump dan Maduro.