Protes Venezuela Terhadap Tindakan Ilegal Amerika di Forum Internasional

Menurut laporan kantor berita IRNA mengutip Sputnik, "Delcy Rodríguez," Wakil Presiden Venezuela, mengacu pada upaya AS untuk membatasi wilayah udara negara itu, mengatakan: "Pemerintah AS sedang melaksanakan permintaan María Machado, pemimpin oposisi, untuk memblokir langit Venezuela."

Dia menambahkan: "Menanggapi tindakan agresif ini, Presiden Venezuela Nicolás Maduro telah memerintahkan agar program khusus dilaksanakan untuk memulangkan warga Venezuela yang terdampar di negara lain, serta untuk menciptakan rute alternatif bagi orang-orang yang perlu meninggalkan negara itu."

Pejabat Venezuela ini menekankan bahwa Caracas telah mengaktifkan semua mekanisme multilateral dan hukum internasional untuk segera menghentikan tindakan ilegal dan tidak sah ini.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa seluruh wilayah udara di atas dan sekitar Venezuela akan ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Membenarkan tindakan permusuhan ini di jejaring sosial Truth Social, ia mengklaim bahwa penyelundup narkoba dan penyelundup manusia harus menganggap wilayah udara Venezuela benar-benar tertutup.