Schumer: Trump Menyeret Amerika Menuju Perang Mahal Lainnya

Menurut laporan kantor berita IRNA mengutip Al Jazeera, Chuck Schumer, Pemimpin Demokrat di Senat AS, menekankan bahwa tindakan sembrono Trump terhadap Venezuela semakin mendekatkan Amerika Serikat ke perang asing mahal lainnya.

Dia menambahkan: "Menurut Konstitusi kita, hanya Kongres yang memiliki kekuatan untuk menyatakan perang, bukan Presiden; Kongres belum mengizinkan penggunaan kekuatan militer terhadap Venezuela."

Schumer menyatakan: "Rakyat Amerika sudah lelah dengan perang asing tanpa akhir yang telah merenggut nyawa tak terhitung dari pasukan kita dan menghancurkan sumber daya yang berharga. Ini bukanlah kebijakan 'America First'."

Sebelumnya, surat kabar Wall Street Journal, mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah ini, melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump, selama percakapan teleponnya dengan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam beberapa hari terakhir, mengancam akan menggunakan kekerasan terhadapnya.

Berdasarkan laporan ini, Trump, dalam percakapan telepon tersebut, mengancam Maduro akan menggunakan kekerasan jika ia tidak mundur dari kekuasaan, sambil mengemukakan posisi intervensi dan suka perang terhadap Venezuela.

Trump juga telah mengumumkan wilayah udara Venezuela ditutup!