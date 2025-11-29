Witkoff: "Rencana Perdamaian AS untuk Ukraina Mencegah Perang di Masa Depan"

Menurut kantor berita ABNA, surat kabar Amerika The Wall Street Journal mengutip Steve Witkoff, Utusan Khusus Presiden AS untuk Urusan Ukraina, menulis: Jika diterima, inisiatif perdamaian Washington dapat mencegah pecahnya konflik baru dan membuka jalan bagi Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina untuk menjadi mitra dagang.

Witkoff menyatakan harapan bahwa ketiga negara, Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina, pada akhirnya dapat menjalin hubungan ekonomi yang stabil.

Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengajukan rencana 28 poin untuk mengakhiri perang Ukraina; sebuah rencana yang mendapat reaksi keras dari Kyiv dan beberapa mitra Eropanya, dan upaya untuk revisi mendasar terhadapnya telah dimulai. Amerika Serikat dan Ukraina berkonsultasi mengenai rencana ini di Jenewa pada 23 November. Menurut laporan media Ukraina, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai sebagian besar proposal, tetapi beberapa poin masih tersisa untuk ditinjau pada pertemuan puncak berikutnya antara Presiden AS dan Ukraina; pertemuan yang waktunya belum ditentukan.

Donald Trump juga mengumumkan pada hari Selasa bahwa versi baru rencana tersebut telah dikurangi dari 28 menjadi 22 poin.