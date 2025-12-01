Menurut kantor berita ABNA, mengutip Quds, surat kabar berbahasa Ibrani Yedioth Ahronoth mengakui bahwa setelah lebih dari lima bulan berlalu sejak serangan rudal Iran yang menghancurkan terhadap wilayah-wilayah pendudukan, ribuan keluarga Zionis yang rumahnya rusak masih terlantar.

Laporan ini selanjutnya menyatakan bahwa Asosiasi Kontraktor yang aktif dalam bidang renovasi telah mengumumkan bahwa pejabat Administrasi Pajak mencegah dimulainya proses perbaikan rumah-rumah ini.

Laporan tersebut menekankan bahwa, karena kekurangan tenaga kerja sejak dimulainya perang dan sabotase Kabinet rezim Zionis dalam hal ini, banyak kontraktor beroperasi dengan kapasitas minimum mereka dan telah memutuskan untuk menghentikan perbaikan daerah yang rusak akibat serangan rudal Iran karena mereka tidak menerima dukungan apa pun dari Kabinet.

Perlu dicatat bahwa selama perang yang dipaksakan selama 12 hari, dalam gelombang serangan rudal balasan Iran terhadap wilayah-wilayah pendudukan, daerah-daerah penting dan sensitif, termasuk pusat-pusat spionase rahasia dan laboratorium biologi rezim Zionis, menjadi sasaran.