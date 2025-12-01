Permintaan Netanyahu Mengenai Sidang Pengadilan Hari Ini

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Jazeera, surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, telah meminta agar sidang pengadilannya hari ini ditunda.

Berdasarkan laporan tersebut, Netanyahu, yang meninggalkan sidang pengadilannya di tengah jalan dengan berbagai alasan, termasuk perkembangan regional dan masalah keamanan, telah meminta agar sidang hari ini juga ditunda hingga besok.

Kemarin, Perdana Menteri rezim Zionis telah mengirim pesan kepada presiden rezim tersebut meminta pengampunan atas kasus korupsinya; permintaan yang telah menghadapi penolakan dari berbagai kelompok di wilayah pendudukan dan penduduknya.

Tokoh-tokoh oposisi juga telah mengumumkan bahwa mereka dapat mendukung masalah pengampunan ini jika Netanyahu mengundurkan diri dari kekuasaan.