Eje'i: Konstitusi kita adalah salah satu undang-undang paling progresif di dunia

Menurut kantor berita ABNA, Gholamhossein Mohseni Eje'i, dalam pidatonya hari ini, Senin (10 Azar), pada pertemuan Dewan Tinggi Yudikatif, selain memperingati ulang tahun persetujuan Konstitusi Republik Islam Iran, menyatakan: "Kita semua, para pelaksana sistem dan rakyat, harus terikat pada Konstitusi; Konstitusi, yang disetujui dengan suara yang sangat menentukan, adalah pakta nasional kita dan salah satu undang-undang paling progresif di dunia."

Menjelaskan dan menguraikan Pasal Empat Konstitusi, Ketua Kekuatan Yudikatif menyatakan: "Dalam Pasal Empat Konstitusi ditegaskan bahwa semua undang-undang dan peraturan negara harus didasarkan pada Islam dan standar Islam. Perhatian terhadap pasal ini sangat penting karena seiring waktu, beberapa orang mungkin ingin memaksakan konsep-konsep dengan berpura-pura menjadi intelektual dan mengklaim bahwa bagian tertentu dari undang-undang tidak lagi relevan hari ini!"

Mengacu pada hak-hak rakyat dalam Konstitusi, Ketua sistem peradilan menekankan: "Bab Tiga Konstitusi, dari Pasal 19 hingga Pasal 42, berkaitan dengan hak-hak bangsa. Semua pelaksana sistem dan kita semua pejabat yudikatif yang duduk di sekitar meja ini harus memiliki komitmen dan dedikasi terhadap hak-hak rakyat dan harus menjaga serta melindungi hak-hak ini."

Ketua Peradilan menambahkan, merujuk pada ketergantungan pada suara publik dalam sistem Republik Islam Iran: "Menurut Pasal Enam Konstitusi, di Republik Islam Iran, urusan negara diatur dan dikelola berdasarkan suara publik; prinsip ini sendiri menunjukkan peran penting dan efektif rakyat dalam sistem kita; sejak awal Revolusi, kita telah mengadakan banyak sekali pemilihan umum, dan di sebagian besar pemilihan ini, dibandingkan dengan tempat lain di dunia, sejumlah besar rakyat dan mereka yang memenuhi syarat telah berpartisipasi."

Kepala Hakim, merujuk pada perhatian Konstitusi pada pertumbuhan keutamaan moral dalam masyarakat, menyatakan: "Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan keutamaan moral berdasarkan iman dan ketakwaan serta memerangi semua manifestasi korupsi dan kebobrokan adalah salah satu konten penting dalam Pasal Tiga Konstitusi; oleh karena itu, kita semua pelaksana sistem yang telah bersumpah untuk menjadi penjaga dan pembela Konstitusi, harus memusatkan semua upaya kita untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan keutamaan moral dalam masyarakat."