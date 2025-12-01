Perwakilan Lebanon: Solusi untuk Menghadapi Konspirasi Amerika adalah Memperkuat Persatuan Nasional

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Manar, Hussein Al-Haj Hassan, anggota Blok Kesetiaan pada Perlawanan yang berafiliasi dengan Hizbullah Lebanon, menekankan bahwa negara itu menghadapi serangan luas dari Amerika Serikat, rezim Zionis, dan beberapa pihak Barat dan Arab, dengan tujuan melemahkan institusi pemerintahan dan pasukan Perlawanan.

Dia menambahkan bahwa persatuan nasional adalah solusi untuk memerangi serangan-serangan ini, dan bahwa perpecahan internal adalah titik lemah yang dieksploitasi oleh musuh Zionis.

Al-Haj Hassan menyatakan: "Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Tentara Lebanon semuanya menunjukkan kepatuhan negara kami terhadap gencatan senjata dan berlanjutnya agresi rezim Zionis. Beberapa posisi internal di Lebanon tidak dikemukakan demi kepentingan bangsa. Tidak ada serangan psikologis ini yang akan menakut-nakuti Perlawanan."