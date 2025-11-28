Trump: Operasi Darat di Venezuela Akan Segera Dimulai

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dalam pidatonya kepada pasukan militer AS mengumumkan bahwa Washington dalam waktu dekat akan memulai operasi darat terhadap kelompok-kelompok yang dituduh terlibat dalam penyelundupan narkoba di Venezuela.

Menurut laporan Reuters, pernyataan yang disampaikan secara virtual dari kediaman Mar-a-Lago ini dinilai sebagai babak baru eskalasi tekanan militer pemerintahan Trump terhadap pemerintah Venezuela yang dipimpin oleh Nicolás Maduro. Langkah ini juga berpotensi memperluas operasi yang dikenal sebagai “Southern Spear” dari wilayah laut ke daratan Venezuela.

Dalam pidatonya, Trump menyinggung aktivitas Angkatan Udara AS dan perannya dalam “menangkal para penyelundup Venezuela”, seraya menegaskan bahwa jalur-jalur darat penyelundupan juga akan segera menjadi sasaran operasi militer.

Ia menyatakan: “Orang-orang yang sebelumnya memindahkan muatan lewat laut, kini sudah jauh berkurang. Dan kami juga akan segera menghentikan mereka melalui jalur darat. Jalur darat lebih mudah, dan ini akan segera dimulai.”