Militer Zionis Akui 6 Prajuritnya Terluka di Suriah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Juru bicara militer Israel Defense Forces mengakui bahwa enam tentaranya terluka dalam sebuah operasi malam hari di wilayah selatan Syria. Menurut pernyataan resmi militer Zionis, operasi tersebut dilakukan di desa Beit Jann, dengan dalih menangkap sejumlah orang yang dituduh berafiliasi dengan organisasi al-Jama‘ah al-Islamiyah, yang dituduh merencanakan aksi terhadap warga Israel.

Militer Israel menyebutkan bahwa operasi itu dilakukan oleh brigade cadangan “Ras al-Harbah” (Brigade 55) di bawah komando Divisi 210, berdasarkan informasi intelijen yang dikumpulkan dalam beberapa pekan terakhir.

Dalam pernyataannya, militer Zionis mengakui bahwa terjadi baku tembak sengit, di mana para pejuang lokal melepaskan tembakan ke arah pasukan Israel, lalu dibalas dengan tembakan balasan yang juga didukung serangan udara.

Akibat bentrokan tersebut: 2 perwira dan 1 tentara cadangan terluka parah, 1 tentara cadangan mengalami luka cukup berat, 1 perwira dan 1 tentara cadangan mengalami luka ringan, sehingga total 6 personel militer Israel terluka, yang kemudian dievakuasi ke rumah sakit dan keluarga mereka telah diberi tahu.

Militer Israel mengklaim bahwa operasi berakhir dengan “sukses”, seluruh tersangka berhasil ditangkap, dan sejumlah orang bersenjata dilaporkan tewas.

Dalam perkembangan lain, media Israel melaporkan bahwa setelah sekitar dua jam terlibat dalam pertempuran sengit di Beit Jann dengan dukungan artileri dan drone, pasukan Israel akhirnya mundur dan mengambil posisi di sekitar wilayah tersebut.

Media-media Ibrani juga menyebutkan bahwa belum dapat dipastikan kelompok mana yang berada di balik serangan terhadap pasukan Israel, namun mereka menduga kemungkinan keterlibatan unsur-unsur Hamas atau Hizbullah, sebagai aksi balasan atas pembunuhan seorang pejabat Hizbullah pada pekan ini.