Jihad Islam dan Hamas Apresiasi Perlawanan Warga Beit Jinn Suriah Lawan Agresi Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gerakan Jihad Islam Palestina dan Hamas dalam pernyataan terpisah mengecam keras serangan militer rezim Zionis Israel ke kota Beit Jinn di pinggiran Damaskus, serta menilainya sebagai kejahatan nyata terhadap warga sipil Suriah.

Pernyataan Jihad Islam

Jihad Islam menyatakan bahwa agresi tersebut membuktikan Israel adalah sumber utama instabilitas dan kekacauan di kawasan, serta berupaya memperluas medan perang. Gerakan ini mengapresiasi keberanian warga Beit Jinn yang melawan agresi Zionis hingga menimbulkan kerugian pada pasukan penjajah.

Pernyataan Hamas

Hamas menegaskan bahwa serangan brutal Israel ke Beit Jinn yang menyebabkan gugurnya warga sipil, termasuk anak-anak, merupakan pelanggaran kedaulatan Suriah dan kelanjutan kebijakan chaos Israel di dunia Arab. Hamas menyerukan kepada Liga Arab, OKI, dan PBB untuk segera mengambil langkah nyata menghentikan agresi tersebut.

Detail Serangan

Media Suriah melaporkan bahwa serangan Israel ke Beit Jinn menewaskan 13 warga Suriah dan melukai 25 orang lainnya. Dalam bentrokan tersebut, 11 prajurit Israel terluka, dengan kondisi 3 di antaranya kritis.