Sekjen Hizbullah Akan Berpidato dalam Peringatan Syahid Haitham Thabathabai

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hizbullah mengumumkan bahwa Syaikh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah, akan menyampaikan pidato dalam acara peringatan syahidnya Haitham Ali Thabathabai (Sayyid Abu Ali), salah satu komandan perlawanan, bersama para syuhada pengiringnya.

Acara tersebut akan digelar hari Jumat pukul 18.00 waktu Beirut di Kompleks Sayyid al-Syuhada, di Dahiyeh Selatan Beirut, dengan dihadiri tokoh-tokoh resmi dan faksi-faksi perlawanan.

Peringatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara untuk menghidupkan kembali nilai perjuangan para syuhada serta mengabadikan jejak kepahlawanan mereka dalam memori kolektif rakyat Lebanon dan poros perlawanan.