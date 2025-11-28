Syiah dan Pecinta Ahlulbait di Guinea-Bissau Gelar Majelis Duka Fatimiyah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Majelis peringatan syahadah Sayyidah Shiddiqah Thahirah, Fatimah az-Zahra sa digelar di markas Pusat Organisasi Kautsar di kota Bissau, ibu kota negara Guinea-Bissau, dengan dihadiri para pecinta Ahlulbait as.

Acara ini diselenggarakan dalam rangka penyampaian belasungkawa kepada umat Islam, khususnya para pengikut Imam Ali as dan Imam Mahdi afs, dan dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Dalam lanjutan acaranya, Sheikh Muhammad Kali Camara menyampaikan ceramah yang membahas tiga pokok bahasan utama, yaitu: Penjelasan tentang kedudukan Ahlulbait (a) berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi. Kemazluman Sayyidah Fatimah az-Zahra (s) serta berbagai musibah yang beliau alami setelah wafatnya Rasulullah saw dan Pentingnya peristiwa Fadak dalam sejarah Islam.

Acara kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Sheikh Chirno Abdulrahman Jallo, salah satu imam masjid setempat, serta pembagian jamuan makanan dari Sofrah Tabarruk (jamuan berkah) Fatimiyah kepada para hadirin.