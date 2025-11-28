Buku Biografi Kehidupan Syekh Ibrahim Zakzaky Resmi Dilaunching

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dengan upaya dan perencanaan Wakil Bidang Riset Perwakilan Nigeria, buku yang mengangkat sosok dan perjalanan hidup Syekh Ibrahim Zakzaky resmi diluncurkan.

Buku ini diterbitkan oleh kantor resmi Syekh Zakzaky, dan untuk pertama kalinya diperkenalkan di perwakilan Jamiat al-Mustafa di Nigeria, dengan kehadiran perwakilan Syekh Zakzaky serta para pelajar Nigeria.

Disebutkan sebagai bentuk kenang-kenangan, satu eksemplar buku ini diberikan kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara peresmian tersebut.