Buku Biografi Kehidupan Syekh Ibrahim Zakzaky Resmi Dilaunching

28 November 2025 - 16:22
News ID: 1755093
Dengan upaya dan perencanaan Wakil Bidang Riset Perwakilan Niger, buku yang mengangkat sosok dan perjalanan hidup Syekh Ibrahim Zakzaky resmi diluncurkan.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dengan upaya dan perencanaan Wakil Bidang Riset Perwakilan Nigeria, buku yang mengangkat sosok dan perjalanan hidup Syekh Ibrahim Zakzaky resmi diluncurkan.

Buku ini diterbitkan oleh kantor resmi Syekh Zakzaky, dan untuk pertama kalinya diperkenalkan di perwakilan Jamiat al-Mustafa di Nigeria, dengan kehadiran perwakilan Syekh Zakzaky serta para pelajar Nigeria.

Disebutkan sebagai bentuk kenang-kenangan, satu eksemplar buku ini diberikan kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara peresmian tersebut.

