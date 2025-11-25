Menurut laporan dari kantor berita Abna yang mengutip TASS, Dmitry Peskov, juru bicara Istana Kepresidenan Rusia (Kremlin), mengatakan kepada wartawan: Kami sepenuhnya siap untuk negosiasi, dan tujuan kami adalah mencapai tujuan melalui jalur politik dan diplomatik.

Dia menekankan bahwa posisi Rusia tidak berubah dan telah berulang kali ditekankan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Pemerintahan Donald Trump, Presiden AS, telah mengajukan rencana 28 pasal untuk mengakhiri perang Ukraina dan Rusia. Berdasarkan rencana ini, Kyiv akan menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Moskow dengan imbalan jaminan keamanan, dan akan menerima pembatasan dalam hal kemampuan militer.

Uni Eropa dan sekutu Ukraina lainnya telah menunjukkan reaksi negatif terhadap rencana AS dan menyatakan bahwa rencana tersebut mewujudkan tuntutan Rusia. Gedung Putih telah mengumumkan bahwa rencana Trump mencerminkan tuntutan kedua belah pihak yang berkonflik dan menjamin kepentingan kedua belah pihak.