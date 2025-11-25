Militer Sudan Gagalkan Serangan Pasukan Dukungan Cepat ke Kota Babnousa

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sebuah sumber militer Sudan menyatakan bahwa Angkatan Darat berhasil menggagalkan serangan baru yang dilancarkan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) terhadap kota Babnousa di wilayah Kordofan Barat.

Dalam keterangannya kepada kantor berita Anadolu, sumber tersebut menyebut bahwa Brigade Infanteri ke-22 berhasil memukul mundur para penyerang yang menggunakan senjata ringan dan berat, serta menyebabkan kerugian besar pada personel dan perlengkapan RSF.

Meskipun RSF mengklaim tengah bergerak untuk merebut Babnousa, militer Sudan dalam beberapa hari terakhir telah menggagalkan berbagai serangan dengan menggunakan artileri, drone, dan kendaraan lapis baja. Kota Babnousa sendiri berada dalam pengepungan sejak Januari 2024, sementara pasukan pemerintah menerima suplai logistik melalui jalur udara.

Di sisi lain, Organisasi Migrasi Internasional (IOM) PBB melaporkan bahwa lebih dari 600 warga dari dua desa di Kordofan Selatan terpaksa mengungsi akibat memburuknya situasi keamanan. Pada 22 November, 645 orang dari desa Tabsa dan Afnouri mengungsi dari wilayah al-Abbasiya Tegali.

IOM juga mencatat lebih dari 106 ribu orang melarikan diri dari kota al-Fashir di Darfur Utara setelah jatuh ke tangan RSF pada 26 Oktober lalu. UNICEF menambahkan bahwa jumlah pasti pengungsi mencapai 106.387 orang yang tersebar di 37 lokasi di 11 negara bagian Sudan, sembari memperingatkan bahwa rute perjalanan masih sangat berbahaya dan situasi tetap tidak stabil.