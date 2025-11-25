Ketua Majelis Wahdat-e-Muslimeen Pakistan Prihatin atas Lonjakan Serangan Teroris

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Senator Raja Nasir Abbas Jafri, Ketua Majelis Wahdat-e-Muslimeen (MWM) Pakistan, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya serangan teroris dalam beberapa pekan terakhir. Ia menegaskan bahwa rangkaian serangan ini bukan peristiwa acak, melainkan bagian dari upaya terencana untuk mendorong Pakistan menuju ketidakstabilan.

Dalam pernyataannya, Jafri mengecam keras serangan bunuh diri yang menargetkan markas komando militer di Peshawar dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para syahid.

Ia menekankan bahwa musuh berusaha memanfaatkan kelemahan dan krisis internal Pakistan, dan masyarakat mengharapkan transparansi, peningkatan koordinasi intelijen, serta langkah-langkah tegas dari institusi negara.

Jafri juga mendesak pemerintah untuk mengidentifikasi dan menghukum para pendukung, penyandang dana, dan kelompok-kelompok yang bekerja sama dengan teroris, dengan menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap elemen-elemen musuh merupakan kebutuhan mendesak demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan di Pakistan.