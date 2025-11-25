Hamid Karzai Kecam Serangan Pakistan terhadap Afghanistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mantan Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, mengecam keras serangan udara Pakistan terhadap provinsi Khost, Kunar, dan Paktika yang menewaskan perempuan dan anak-anak. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan di akun X miliknya, Karzai menegaskan bahwa serangan itu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan meminta Pakistan membangun hubungan dengan Afghanistan berdasarkan hukum internasional dan prinsip bertetangga yang baik.

Karzai menekankan bahwa menghormati hak asasi dan menjauhi kebijakan bermusuhan adalah satu-satunya jalan menuju keamanan dan stabilitas kawasan.

Disebutkan bahwa serangan udara Pakistan pada tengah malam kemarin menewaskan 10 warga sipil di Afghanistan selatan, termasuk 9 anak dan 1 perempuan.