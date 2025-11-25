Macron Menekankan Pemeliharaan Kekuatan Pencegahan Eropa Terhadap Rusia

Menurut kantor berita Abna, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam wawancara dengan Radio "RTL" mencatat: Paris tidak boleh menunjukkan kelemahan dalam menghadapi ancaman dari Moskow. Kremlin telah mengambil posisi yang "jauh lebih agresif" dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dia menambahkan: Menunjukkan kelemahan dalam menghadapi ancaman ini adalah kesalahan. Jika kita ingin membela diri, kita harus menunjukkan bahwa kita tidak lemah di hadapan kekuatan yang paling mengancam kita.

Menanggapi rencana perdamaian yang diusulkan AS untuk Ukraina, Presiden Prancis menekankan perlunya negara-negara Eropa menunjukkan kekuatan dan mengambil keputusan independen mengenai penggunaan aset-aset pemerintah Rusia yang dibekukan.

Dia menambahkan: Negara-negara Eropa harus memutuskan sendiri mengenai aset-aset Rusia yang dibekukan, yang sebagian besar disimpan di Belgia.

Pejabat Prancis ini, sambil menghargai rencana perdamaian Washington, mengatakan: Rencana ini perlu direvisi, dan kami menginginkan perdamaian, bukan penyerahan diri.

Macron juga meminta negara-negara Eropa untuk tidak menunjukkan kelemahan karena hal ini dapat memberanikan Rusia dalam konfrontasi strategis dengan Eropa.

Dia menambahkan: Semua diskusi di Jenewa berpusat pada penolakan pembatasan terhadap pasukan Ukraina. Tidak ada batasan yang harus dikenakan; jaminan keamanan pertama bagi Ukraina dan bagi kita adalah angkatan bersenjata yang kuat.