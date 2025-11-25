Poin-poin Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina Dikurangi menjadi 19 Klausul

Menurut kantor berita Abna, surat kabar "The Guardian" mengutip sumber-sumber yang mengetahui, melaporkan: Ukraina sedang berupaya untuk memfasilitasi partisipasi sekutu Eropanya dalam negosiasi dengan Washington mengenai rencana perdamaian Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Media Barat ini melaporkan kelanjutan konsultasi telepon antara Kyiv dan Washington, dan menambahkan: Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, mungkin akan bertemu dengan Trump di Gedung Putih akhir pekan ini.

Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, juga mengumumkan bahwa anggota koalisi pendukung Ukraina akan membahas rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina dalam konferensi video pada 25 November.

Sementara itu, sumber-sumber "The Guardian" melaporkan bahwa Ukraina telah berhasil merevisi rencana perdamaian AS, menghapus beberapa tuntutan yang tidak dapat diterima, dan mengurangi jumlah klausulnya dari 28 menjadi 19.

Surat kabar "Financial Times" juga menulis bahwa beberapa orang yang dekat dengan Zelensky menentang kemungkinan perjalanannya ke AS dan khawatir akan meningkatnya ketegangan dalam hubungannya dengan Trump.

Pada 23 November, delegasi AS dan Ukraina berkonsultasi di Jenewa mengenai rencana perdamaian AS. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, menggambarkan pertemuan itu sebagai produktif.

Menurut laporan media Ukraina, kedua belah pihak telah menyepakati sebagian besar klausul rencana tersebut, tetapi beberapa klausul masih terbuka untuk didiskusikan dalam pertemuan mendatang Zelensky dengan Trump. Tanggal pertemuan ini belum ditentukan.