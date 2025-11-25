Negosiasi AS dan Rusia di Abu Dhabi

Menurut laporan dari kantor berita Abna yang mengutip Russia Today, jaringan CBS, mengutip sumber-sumber Amerika, melaporkan bahwa "Daniel Driscoll," Menteri Angkatan Darat AS, bertemu dengan anggota delegasi Rusia di Abu Dhabi selama hari kemarin, dan pertemuan ini akan berlanjut hari ini, Selasa.

Sumber-sumber tersebut menekankan bahwa dijadwalkan pertemuan akan diadakan antara kedua belah pihak hari ini untuk membahas cara-cara mengakhiri perang di Ukraina.

Negosiasi tersebut diangkat sementara Trump baru-baru ini mengajukan rencana di mana Ukraina akan mengakhiri perang di negara itu dengan memberikan konsesi kepada Rusia.