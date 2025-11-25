  1. Home
Negosiasi AS dan Rusia di Abu Dhabi

25 November 2025 - 14:10
News ID: 1754058
Source: ABNA
Negosiasi AS dan Rusia di Abu Dhabi

Sumber-sumber Amerika melaporkan adanya pertemuan antara Menteri Angkatan Darat negara itu dengan delegasi Rusia di Abu Dhabi.

Menurut laporan dari kantor berita Abna yang mengutip Russia Today, jaringan CBS, mengutip sumber-sumber Amerika, melaporkan bahwa "Daniel Driscoll," Menteri Angkatan Darat AS, bertemu dengan anggota delegasi Rusia di Abu Dhabi selama hari kemarin, dan pertemuan ini akan berlanjut hari ini, Selasa.

Sumber-sumber tersebut menekankan bahwa dijadwalkan pertemuan akan diadakan antara kedua belah pihak hari ini untuk membahas cara-cara mengakhiri perang di Ukraina.

Negosiasi tersebut diangkat sementara Trump baru-baru ini mengajukan rencana di mana Ukraina akan mengakhiri perang di negara itu dengan memberikan konsesi kepada Rusia.

