Otoritas Zionis Merasa Terancam oleh Intensifikasi Fenomena Tertentu

Menurut laporan dari kantor berita Abna yang mengutip Ma'a, surat kabar "Israel Hayom" melaporkan bahwa rezim Zionis, di tengah penurunan populasi penduduk di wilayah pendudukan, sedang berupaya menarik satu juta orang Yahudi dari seluruh dunia selama 10 tahun ke depan. Ini terjadi meskipun masalah keuangan, perselisihan internal, dan ketidakamanan telah menyebabkan Zionis lebih memilih untuk kembali ke negara asal mereka.

Berdasarkan laporan tersebut, otoritas Zionis bermaksud untuk menarik tenaga ahli di bidang kedokteran, pendidikan, keuangan, dan lain-lain ke wilayah pendudukan, karena dalam arus eksodus Zionis dari wilayah tersebut, tenaga terdidik dan terampil berada di garis depan.

Operasi sukses yang dilakukan oleh pasukan perlawanan Palestina, Lebanon, dan Yaman telah menyebabkan penduduk di wilayah pendudukan tidak lagi menganggap wilayah ini aman.