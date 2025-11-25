Tujuan Rezim Zionis Menyerang Dahiyeh Selatan Beirut

Menurut laporan dari kantor berita Abna yang mengutip Russia Today, seorang pejabat senior Lebanon dalam wawancara dengan surat kabar "Al-Jumhuriya" menekankan bahwa negaranya sedang berupaya menghentikan agresi rezim Zionis.

Ia menambahkan bahwa serangan terbaru rezim Zionis di Dahiyeh Selatan Beirut dan pembunuhan salah satu komandan terkemuka Hizbullah dianggap sebagai serangan terang-terangan terhadap rencana Presiden Lebanon.

Pejabat Lebanon ini menyatakan: Presiden Lebanon, dengan mengajukan rencana ini, telah mengumumkan kesiapan tentara negara itu untuk mengambil alih kendali lima titik yang diduduki segera setelah serangan tentara Israel dihentikan, serta kesiapan Beirut untuk bernegosiasi di bawah pengawasan Amerika Serikat dan negara-negara lain dengan tujuan mencapai kesepakatan akhir.

Mengutip pihak internasional, ia mengatakan bahwa rencana ini telah menyebabkan ketidakpuasan rezim Zionis karena mempertanyakan tujuan utama Tel Aviv untuk melanjutkan pendudukan wilayah Lebanon dan menciptakan zona penyangga (buffer zone) di dekat perbatasan negara itu. Salah satu pejabat terkemuka Iran telah menyinggung tujuan rezim Zionis ini dalam pertemuan dengan seorang tokoh Lebanon.