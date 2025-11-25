Aspek Paling Berbahaya Serangan Zionis ke Lebanon Menurut Nabih Berri

Menurut laporan dari kantor berita Abna yang mengutip Al-Manar, Nabih Berri, Ketua Parlemen Lebanon, menekankan bahwa aspek paling berbahaya dari serangan terbaru rezim Zionis di wilayah Haret Hreik adalah serangan itu telah mengembalikan Dahiyeh Selatan dan Beirut ke dalam lingkaran target Israel.

Dia menyatakan bahwa ini adalah perkembangan yang sangat berbahaya, menunjukkan bahwa tidak ada jaminan nyata untuk melindungi ibu kota dan sekitarnya, dan musuh tidak melihat batasan bagi dirinya sendiri dan terus melanjutkan agresi terhadap Lebanon.

Berri menambahkan bahwa sifat serangan terbaru menunjukkan kemungkinan eskalasi ketegangan Zionis di masa depan, dan sebaliknya, tidak ada intervensi serius untuk menahan serangan ini dari "Komite Mekanisme" yang bertanggung jawab mengawasi gencatan senjata di Lebanon.

Sambil menyatakan keheranannya atas pernyataan terbaru Samir Geagea dari para pejabat Lebanon, Berri memperingatkan bahwa musuh memanfaatkan situasi internal Lebanon yang rapuh untuk melanjutkan tindakannya dan mempermainkan perbedaan Lebanon demi kepentingannya sendiri.

Ketua Parlemen Lebanon mengatakan bahwa beberapa pihak di Lebanon dan di luar marah kepada tentara karena telah mengambil posisi yang benar dalam menentang keterlibatan dengan rakyat Lebanon.

Mengenai pembahasan undang-undang pemilihan parlemen, ia juga mengatakan bahwa undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang lama, dan pemberian sifat mendesak (prioritas) pada draf undang-undang yang diajukan oleh pemerintah hanyalah skandal yang jelas. Undang-undang pemilu adalah salah satu undang-undang dasar, dan hampir satu-satunya undang-undang yang konsep urgensi tidak berlaku untuknya.